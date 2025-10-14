Balıkesir'de deprem fırtınası sürmeye devam ediyor. Uzun zaman önce meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen peş peşe depremler korkutmaya devam ediyor. Bir deprem haberi de akşam saatlerinde geldi. Son dakika verilerine göre Balıkesir bir kez daha depremle sallandı.

4.0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili olarak son dakika verilerini aktardı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.33 sıralarında meydana gelen depremin gerçekleştiği derinlik ise, 9.12 KM olarak açıklandı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verileri: