Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP vardı. CHP'ye boykot listeleri üzerinden yüklenen Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu.

"CHP, siyasi parti kimliğini kaybediyor!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yolsuzluk operasyonları başlayınca beytülmale çöreklenmiş yankesicileri yargıdan kurtarmak için boykot diye bir şey uydurdular. Şimdi anlaşılıyor ki boykottan amaçları, millî markaları tehdit edip haraca bağlamakmış. Milletimiz bunların artık siyasi parti mi, mafya mı olduğunu karıştırır oldu. Öyle ya, önüne geleni tehdit eden bir siyasi parti olur mu?

Sayın Özel’in yönetiminde CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. Daha önce de söyledim; CHP yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali oraya buraya savruluyor. Temennimiz, CHP’nin yaşadığı bu kimlik bunalımını bir an önce aşmasıdır." dedi.