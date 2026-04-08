Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in, ''Milletimden özür diliyorum'' demek zorunda kaldığı Uşak-Bornova hattı skandalı bu kez Kemalpaşa'ya da sıçradı.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın Ömer Eşki yönetimindeki Bornova Belediyesi'nin İZBAŞ şirketinde Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğu ortaya çıktı.



Kamuoyuna açıkça yalan söylendi...



Geçtiğimiz hafta Son Mühür Gazetesi'nden Yağmur Daştan'ın,

“Eşiniz Bornova Belediyesi’nde çalıştığı ve sizin de Bornova Belediyesi şirketlerinden birinde yönetim kurulu üyesi olduğunuz bilgisi doğru mu?” sorusuna yanıt veren Ahmet Yılmaz,

“Öyle bir şey yok. Eşim başka bir kuruluşta çalışıyor, başka bir bağı yok. Herhangi bir yönetim kurulu üyeliğim de yok. Zaten tüzüğümüz gereği yasak. Ben geçen yıl haziran ayında İZSU’dan ayrıldım. Önerge çıktıktan bu yana herhangi bir şey de yapmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.



CHP tüzüğünü hiçe saydılar...



CHP tüzüğüne göre ilçe başkanı olarak belediye şirketlerinde görev alması yasak olan Ahmet Yılmaz'ın hem açık bir şekilde yalan söylediği hem de CHP'nin anayasası sayılan tüzüğünü çiğnediği ortaya çıktı.



Ahmet Yılmaz'ın 8 Ağustos 2025 tarihinde Bornova Belediyesi İnşaat Altyapı Ticaret Anonim Şirketi İZBAŞ'da yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ve 20 Mayıs 2027 tarihine kadar başkanvekili olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.



Bankamatik çalışan iddiaları...



Ahmet Yılmaz'ın Bornova Belediyesi dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmişi de bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki geçmişinin sorulması üzerine de İlçe Başkanı Yılmaz,

“İşten ayrıldım, evet. Ağır vasıta şoförü olarak çalıştım. Tam tarihini bilmiyorum ama 2025 yılının mayıs ya da haziran ayında işten ayrıldım. Belediyeyle herhangi bir ilişiğim yok. Olsa ilçe başkanlığı yapamam, yasak çünkü. Hiçbir yerde bir çalışmam yok” diye konuşmuştu.

İki ay boyunca iki koltukta birden...

8 Ağustos 2025'de İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili oloarak görevlendirilen Ahmet Yılmaz'ın 7 Ekim 2025 tarihinde bu görevinin sona erdiği görüldü. Yılmaz'ın, iki ay boyunca hem ilçe başkanlığı görevinde bulunduğu hem de Bornova Belediyesi şirketi İZBAŞ'da yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yaptığı öğrenildi.