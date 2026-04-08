Son Mühür / Yağmur Daştan Bornova’da başlayan ve İzmir siyasetini sarsan "bankamatik çalışan" krizi Kemalpaşa’ya sıçradı. CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve eşi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, Ahmet Yılmaz’ın Bornova Belediyesi’nin bir şirketinde yönetim kurulu üyesi olduğu, eşi Sezen Yılmaz’ın da yine Bornova Belediyesi’nde çalıştığı ileri sürülmüş; ayrıca, 2023 yılında ilçe başkanı seçilen Ahmet Yılmaz’ın 2025 yılının yaz aylarına kadar İzBB’de çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yılmaz, İzBB’de çalıştığı iddialarını kabul ederken eşi Sezen Yılmaz’ın ise hiçbir belediye ile bağlantısının olmadığını ileri sürmüştü. CHP’li İlçe Başkanı Yılmaz’ın o beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

SGK denetimlerine yansımış: İşe gitmeden para almış!

Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Masası programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan usta gazeteci Hasan Çölmekçi, kent gündemini sarsacak yeni iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddiaları hatırlatarak açıklamalarda bulunan Çölmekçi, “Kemalpaşa CHP ilçe başkanı Ahmet Yılmaz Yağmur Daştan’ın haberine göre, büyükşehir belediyesinde kamyon şoförü olarak çalışıyor. 2 senedir de CHP’nin ilçe başkanlığını yapıyor. Bu kişinin eşinin Bornova belediyesinde bankamatik müdürü olduğu doğrulandı. Nasıl ispatlandı peki bu? SGK müfettiş göndermiş ve burada yaptıkları denetimler sonucunda Sezen Yılmaz’ın işe gelmediğini tespit etmiş rapor hazırlamış” ifadelerini kullandı.

“Savcılık da suç duyurusunda bulunuyor”

Hasan Çölmekçi “Bu rapora göre, Bornova Belediyesi’nde 4 ay çalıştığı görülüyor” sözleriyle açıklamalarını sürdüren gazeteci Çölmekçi, “21 Mart’ta işten atılmış bu olay patlak verince. Şimdi 21 Mart’a kadar olan bütün paraları geri ödeyecek. Bunun dışında gittiği hastanelerden aldığı sağlık paralarını da… Günlük galiba 2 bin lira olması lazım… Onları da ödeyecek cezasıyla birlikte. Bunun dışında, Bornova Belediyesi de bu yüzden ceza yiyecek. Yani kısacası CHP’li ilçe başkanının karısında böyle bir bankamatik olduğunu raporlarla tespit ediliyor ve savcılık da suç duyurusunda bulunuyor” dedi.

Uşak'ta da işe gitmeden para almış

Çölmekçi, ''Bunun bir adım sonrası da aynı kadının Uşak Belediyesi’nde bir buçuk yıldır çalıştığı ve 4 aydır burada olduğu tespit ediliyor” bilgisi de veren Çölmekçi, “Kemalpaşa’da oturmasına rağmen Uşak’ta ikametini gösterdiği ortaya çıkmış. Şu anda Uşak SGK ekiplerinin Uşak belediyesinde denetim yapıyormuş. Yani bu kadının bunları yaptığı ortaya çıktı. Kocası da bir belediye şirketinde hala çalışıyor ilçe başkanlığı yaparken. Tabi bu iddiaları Ahmet Yılmaz reddetti. Ne yapacaktı başka?” mesajı verdi.

“Burası CHP’li başkanların aile çiftliği mi!”

Son olarak, “Burası CHP’li ilçe başkanlarının aile çiftliği mi!” sözleriyle tepkisini dile getiren Çölmekçi, “Belediyeleri çiftliğe çevirmişler resmen. Özgür Özel seçimlerden sonra belediyelerde yakın akraba çalıştırılmasına izin vermeyeceğini söylemişti ve bu tüzükte yer almıştı. Bunlar da bir formül bulmuşlar artık kendi tanıdıklarını başka bir belediyeye sokuyorlar artık. Bu kadar vurdumduymazlık olur mu? Burası nedir sizin çiftliğiniz mi? Vatandaşlardan aldığınız paraları sevgililerinize yedirin diye mi veriyorlar? Sevgililerinizi lüks adalarda gezdirin ya da işte onlara işe gitmeden para alsınlar diye mi veriyor bu vatandaş size bu paraları?” diye konuştu.