Son Mühür- Tunç, CHP’li belediyeler hakkında başlatılan süreçlere ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Soruşturmaların ihbarlar üzerine başladığını belirten Tunç, “Daha soruşturma başlar başlamaz dosya hakkında siyasi beyanlarda bulunuldu. Bunların doğru olmadığını ifade etmek isterim. Soruşturmalar tamamen adli nitelikte ve savcılarımız görevlerini yapıyor” dedi.

“Masumiyet karinesi esas alınmalı”

Soruşturmaların yürütülmesi sırasında yargı sürecine müdahale edilmemesi gerektiğini dile getiren Bakan Tunç, masumiyet karinesine dikkat çekti. “Kararlar elbette eleştirilebilir ancak soruşturmanın seyrini beklemek zorundayız. Yargıyı rahat bırakmak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Baklava kutularından çıkan paralar ortada”

Yolsuzluk iddialarına da değinen Tunç, kamuoyunda gündem olan görüntülere işaret ederek, “Baklava kutularından paralar çıktığını herkes gördü. Eğer bir yolsuzluk söz konusuysa, değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. İddianame yazım süreci devam ediyor, hak arama yolları Türkiye’de sonuna kadar açıktır” dedi.

“Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilirdi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını da eleştiren Tunç, “Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez, bunun ayrımını bilmek gerekir. Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsaydı bu ayrımı daha net yapabilirdi” diye konuştu.