AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Duruşma sürecindeki tavrı eleştirdi”

Tayyar, paylaşımında İmamoğlu’nun yargı sürecindeki tutumuna ilişkin sert ifadeler kullandı. Duruşmaların başladığı ilk günden itibaren hakim ve savcılara yönelik söylemlerini eleştiren Tayyar, şu ifadeleri aktardı:

“Duruşmaların başladığı ilk günden bu yana sürekli olarak hakim ve savcılara sataşıyor. Kendince had bildiriyor, ayar veriyor, hakaret ediyor.”

“Savcıdan dikkat çeken yanıt”

Paylaşımında, duruşma savcısının tepkisine de yer veren Tayyar, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda duruşma savcısı dayanamayıp cevap veriyor: ‘Had bildirmeye devam ederseniz haddinizi bildiririz.’ Hakim zor sakinleşmişti, şimdi de savcıyı çileden çıkarmış.”

“Kamuoyu algısına zarar veriyor”

İmamoğlu’nun duruşma salonundaki tavrının kamuoyu üzerindeki etkisine de değinen Tayyar, bu yaklaşımın olumsuz sonuçlar doğurduğunu savundu:

“Daha çok cinayet, uyuşturucu, mafya davalarında rastladığımız bu sıra dışı sanık tavrı, İmamoğlu’nu sürekli olarak aşağı çekiyor, kamuoyu algısını düşürüyor.”

“Strateji eleştirisi: ‘Mağduriyet doğmaz’”

Tayyar, İmamoğlu’nun savunma yöntemine ilişkin değerlendirmesinde ise suçlamalara odaklanılması gerektiğini ifade etti. Paylaşımının devamında şu görüşlere yer verdi:

“Oysa isnat edilen suçlamalara cevap vermesi, mahkeme heyetini suçsuzluğuna ikna etmesi ve hak zemininde kamuoyu desteğini arkasına alması gerekirdi. Mahkeme heyeti ve iddia makamıyla cebelleşmeyi tercih etti.”

Tayyar, açıklamasının sonunda ise “Bu kibirli, üstenci ve hukuk dışı stratejiden mağduriyet doğmaz.” ifadelerini kullandı.