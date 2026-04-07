Olay, İstanbul’da Yapı Kredi Plaza blokları önünde meydana geldi. Bölgede görevli polis ekipleri ile şüpheliler arasında çıkan silahlı çatışma kısa sürede büyüdü. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 kişi etkisiz hale getirildi.

Çatışma sırasında görev başındaki iki polis memuru hafif yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Çiftçi: “3 kişi etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayın seyrine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir”

Şüphelilerin kimlikleri ve bağlantıları tespit edildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, etkisiz hale getirilen kişilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Şüphelilerin İzmit’ten kiraladıkları araçla İstanbul’a geldikleri tespit edildi.

Ayrıca şahıslardan birinin dini istismar eden bir örgütle bağlantılı olduğu, kardeş olan iki şüpheliden birinin ise uyuşturucu suçundan kaydı bulunduğu bildirildi.

