ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İran’a yönelik sert ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Daha önce İran’a belirli bir süre tanındığını belirten Trump, bu sürenin dolmak üzere olduğuna dikkat çekerek kritik bir geceye işaret etti.

Trump açıklamasında, “Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak” ifadelerini kullandı.

“Saldırı sinyali” olarak yorumlandı

Trump’ın sözleri, uluslararası kamuoyunda olası bir ABD müdahalesinin habercisi olarak değerlendirildi. Açıklamaların zamanlaması ve kullanılan dil, özellikle Orta Doğu’da tansiyonun daha da yükselebileceği yönünde yorumlara neden oldu.

“Rejim değişimi” vurgusu dikkat çekti

Trump, açıklamasında İran’da köklü bir değişimin yaşanabileceğini de dile getirdi. “Daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu tam ve kapsamlı bir rejim değişimi yaşanabilir” ifadelerini kullanan Trump, bu sürecin “devrim niteliğinde” olabileceğini savundu.

Ayrıca Trump, “Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir. Bu gece dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız” sözleriyle dikkat çekti.

İran yönetimine sert suçlamalar

ABD Başkanı, İran yönetimini de sert sözlerle eleştirdi. Ülkenin son yıllardaki yönetim anlayışını hedef alan Trump, “47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasının sonunda ise İran halkına yönelik mesaj vererek, “Tanrı İran’ın yüce halkını korusun” dedi.