İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) envanterinde yer alan Yerebatan Sarnıcı’nın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiği açıklandı. Söz konusu gelişmeyle birlikte tarihi yapının mülkiyetine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

İBB: “Resmi tebligat yapılmadan işlem gerçekleştirildi”

İBB tarafından yapılan açıklamada, sürece ilişkin belediyeye önceden herhangi bir resmi bildirim yapılmadığı ifade edildi. Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu süreçle ilgili önceden herhangi bir resmi tebligat yapılmamış, idari bir bildirimde bulunulmamış ve bilinen herhangi bir mahkeme kararı ya da devam eden yargı süreci olmaksızın mülkiyet değişikliği gerçekleştirilmiştir” denildi.

"'Hukuki bir dayanak olmadan' devredildi"

Gelişme, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Paylaşımda, İBB tarafından restore edilerek ziyarete açılan sarnıcın mülkiyetinin “hukuki bir dayanak olmadan” devredildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, “İktidarın, ‘ben yaptım oldu’ anlayışının ve seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığın bir yansıması olarak Yerebatan Sarnıcı örneği ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.

Diğer yapılarla ilgili örnekler hatırlatıldı

Paylaşımda ayrıca Galata Kulesi, Gezi Parkı, Beykoz Sosyal Tesisleri, Beşiktaş İskelesi ve Şerefiye Sarnıcı gibi alanlara ilişkin süreçlere de atıf yapılarak benzer tartışmaların daha önce de yaşandığı savunuldu.

“Hukuki süreç” vurgusu

Açıklamada 2019’dan bu yana Galata Kulesi üzerinden yürütülen hukuk mücadelesine de değinilerek, bazı düzenlemeler nedeniyle sürecin sonuçsuz kaldığı belirtildi. Mevzuatta yapılan değişikliklerin devam eden davalar üzerinde etkili olduğu ifade edildi.

“Nihai karar milletindir” ifadesi

Paylaşımın sonunda, alınan kararların nihai olmadığı belirtilerek, “Bu tür kararlar son değildir. Son kararı millet verir” ifadeleri kullanıldı.