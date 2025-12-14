Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri için bulunduğu Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, ailelerin desteklenmesi amacıyla yürütülen kritik çalışmalar hakkında bilgi vererek, kamuoyunun uzun süredir beklediği doğum izni süresinin uzatılması yönündeki düzenlemenin Meclis gündemine taşınacağını duyurdu.

Doğum izni süresi 8 hafta uzatılıyor

Bakan Göktaş, doğum ve babalık izinlerine dair yürütülen yasal düzenleme çalışmalarının son durumuna ilişkin gelen bir soru üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut durumda 16 hafta olan doğum izni süresinin, annelerin ve bebeklerin sağlığını desteklemek amacıyla uzatılması hedefleniyor.

Bakan Göktaş, konuya dair yaptığı açıklamada, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız şu an itibarıyla gündemimizde. Bu önemli hususu, geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da detaylıca istişare ettik. İnşallah bu düzenlemenin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesini ümit ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Yasal düzenlemenin Meclis'e sunulacağı takvime ilişkin soruyu yanıtlayan Göktaş, yeni yılın hemen başında teklifin Meclis gündeminde yer almasını beklediklerini dile getirdi.

Bakanlığa 3 bin yeni personel alımı müjdesi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, hizmet kapasitesini ve kalitesini artırmak amacıyla Bakanlığa yeni personel alımı yapılacağına dair müjdeli haberi de paylaştı.

Göktaş, personel ihtiyacına yönelik soruya, "Hizmetlerimizin kalitesini daha da yükseltmek ve bu hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırabilmek hedefiyle, Bakanlığımız bünyesine 3 bin yeni personel alımı gerçekleştireceğiz," şeklinde yanıt vererek, sosyal hizmetlerin güçlendirileceğini vurguladı.