Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in ''Sandığı önümde, adayımı yanımda'' görüyorum mesajlarının yaşama geçmesi için bir süre daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için ya anayasanın değişmesi ya da seçimin 14 Mayıs 2028'den önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Başkent kulislerinin en deneyimli kalemlerinden biri olan Sedat Bozkurt'a göre AK Parti iktidarının kafasındaki seçim tarihi 2027'nin sonundan 2028'in başlarına doğru değişmiş durumda.



2027 Kasım demiştim ama...



''AK Parti yönetimde dillendirildiği için, 2027 yılının Kasım ayını erken seçim tarihi olarak ilk ben yazmıştım.'' hatırlatmasında bulunan Bozkurt,

''Şimdi erken seçim tarihi 2028 Mart ya da Nisan ayına ertelenmiş gözüküyor.'' mesajı verdi.



Sedat Bozkurt'a göre takvim değişikliğinin altında yatan ana sebep ekonomiye yönelik adımlar olacak.

''2027 yılının ortalarında yapılacak “iyileştirme zammı” ile alım gücünde artış hissettirilecek.'' diyen Bozkurt,

''2028 yılı Ocak ayında yapılacak hayli iyi orandaki zam ile de alım gücünde hissedilen artışın kalıcı olacağı mesajı verilecek. Ve bu 'hissiyattaki' seçmenin önüne de hemen sandık konulacak'' değerlendirmesinde bulundu.