Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İmralı’ya ziyaret tartışmalarına ilişkin karar merciinin TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olduğunu belirtti. Tunç, şu ifadeleri kullandı:



“Sayın Bahçeli’nin de bugün ifade ettiği İmralı’ya ziyaret konusu, Meclis’teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon’a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz.”

Canlı yayın tartışmasına ceza kanunu vurgusu

Bahçeli’nin, İBB hakkında açılan davaların canlı yayınlanmasına yönelik çağrısı da Bakan Tunç’a soruldu. Tunç, mevcut yasal düzenlemeleri hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

“Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. maddesi duruşmaların aleniyetini düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. maddede görüntü alınmasına yönelik bir yasak söz konusudur. Bu konuda bir değişiklik yapılacaksa Meclisimizin takdiridir.”

Bahçeli’nin açıklamaları gündeme oturdu

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İmralı’ya ilişkin çağrısını yinelemişti. Bahçeli, “Komisyon İmralı’ya gitsin” ifadelerini tekrarlayarak, gerekirse kendi imkânlarıyla adaya gitmekten çekinmeyeceğini söylemişti.



Bahçeli, “Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı’ya gitmekten, yüz yüze gelmekten imtina etmem” sözleriyle gündem olmuştu. Grup salonunda MHP’li vekillere, “İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz?” diye sorması ise alkışlarla karşılanmıştı.

İBB iddianamesi için ‘canlı yayın’ çağrısı

Bahçeli, aynı konuşmada İBB hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalara da değinmiş; sürecin şeffaf ilerlemesi gerektiğini savunarak duruşmaların TRT başta olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmasını önermişti.



MHP lideri, “Geciken adalet adalet değildir. Yargılama hızla tekamül ettirilmeli. Ayrıca, daha önce de vurguladığım gibi yargılama tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Siyasi gündemde yeni tartışma başlığı

Bahçeli’nin hem İmralı çıkışı hem de İBB davasının yayınlanmasına yönelik çağrısı, Meclis ve yargı süreçlerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Gözler, TBMM’deki ilgili komisyonun vereceği karara çevrilmiş durumda.