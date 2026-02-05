Son Mühür- Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin 6 maddesi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte, trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok ihlale yönelik idari para cezaları ve yaptırımlar önemli ölçüde artırıldı.

Drift ve tehlikeli sürüşe ağır yaptırım

Kabul edilen maddelere göre, kamuoyunda “drift atmak” olarak bilinen tehlikeli ve akrobatik sürüşler açık şekilde yasak kapsamına alındı. Bu fiilleri gerçekleştiren sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, ilgili araçlar da 60 gün trafikten men edilecek. Süre sonunda ehliyetin iadesi için psikoteknik değerlendirme yapılması ve cezanın tamamının ödenmesi şart koşulacak.

Yaya alanlarında scooter kullanımına ceza

Yeni düzenleme, yaya güvenliğini artırmaya yönelik hükümler de içeriyor. Buna göre bisiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin yayalara ayrılmış alanlarda kullanılması halinde 5 bin TL para cezası kesilecek. Yetkililer, bu uygulamanın özellikle şehir merkezlerinde yaşanan kazaların önüne geçmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Scooter işletmecilerine yetki belgesi zorunluluğu

Paylaşımlı elektrikli scooter hizmeti sunan firmalar için de yeni yükümlülükler getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan faaliyet gösteren işletmelere 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak.

İzinsiz yarışlara ve riskli sürüşlere engel

Kanun kapsamında, izin alınmadan yapılan yarışlar ve benzeri riskli sürüş faaliyetleri de ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu tür eylemlerde bulunan sürücülere 46 bin TL para cezası verilecek, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ayrıca söz konusu araçlar 60 gün boyunca trafikten men edilecek.

Denetim ve güvenlik önlemleri artırılıyor

Kabul edilen maddeler arasında, trafik düzenini ve güvenliğini sağlamaya yönelik başka hükümler de yer alıyor. Yönetmeliklere aykırı araç yüklemeleri ile trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik idari yaptırımların da sıkılaştırılması öngörülüyor. Yeni düzenlemelerin, trafikte can ve mal güvenliğini artırmayı amaçladığı ifade ediliyor.