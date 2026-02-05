İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 5’i tutuklu olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

52 şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında kulüp yöneticileri ve futbol camiasından isimlerin de bulunduğu 52 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. Şüphelilerden 5’inin tutuklu olduğu bilgisi dosyada yer aldı.

Kulüplerin dosyadaki hukuki konumu belirlendi

İddianamede, Zonguldakspor Futbol Kulübü suçtan zarar gören, Ankaraspor ve Nazillispor ise malen sorumlu olarak gösterildi.

Söz konusu kulüplerin, iddialara konu olan müsabakalar nedeniyle maddi sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi.

Kulüp başkanları ve yöneticiler şüpheliler arasında

Dosyada yer alan şüpheliler arasında Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da bulunuyor.

Şike suçlaması ve seyirden men talebi

Savcılık, şüphelilerin şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulundukları iddiasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca şüpheliler hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin uygulanması da istendi.