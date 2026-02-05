Son Mühür - Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında asgari ücretle çalışanların şimdiden geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, ekonomik göstergeler dikkate alındığında temmuz ayında ara zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti ve şunu söyledi.

"Henüz ocak zammı yeni yapılmış olsa da olumsuz tepkiler hükümet tarafından biliniyor. Bu nedenle temmuz ayında bir ara zam yapılması artık kaçınılmaz görünüyor"

Karakaş, özel sektörde yapılan zamların büyük bölümünün asgari ücret seviyesinde kaldığını ve bu durumun tüm ücretli çalışanları olumsuz etkilediğini söyledi. Yüzde 25 artış yolabilir Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, Ankara’da yapılan kulis çalışmalarına göre yüzde 25’lik artış formülünün öne çıktığını ifade etti. "Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi bulunuyor. Bu nedenle rakamın çok yüksek olması zor. En fazla 5 bin lira ikramiye ödenmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının devreye girmesi halinde bu rakam en fazla 6 bin liraya yükselebilir. Kurban Bayramı'nda da aynı tutarda ikramiye alınması bekleniyor"