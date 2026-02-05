Son Mühür- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ailem” adlı projede sanatçı Gülben Ergen’in yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, aile temalı projelerde yer alacak isimlerin toplumsal karşılığının önemine dikkat çekti.

“Toplumsal hassasiyetler göz önünde bulundurulmalı”

Saral, projeye dahil edilen isimlerin yalnızca popülerlikleriyle değil, geçmiş söylemleri ve kamuoyuna verdikleri mesajlarla da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ergen’in kamuoyundaki duruşu ile projenin içeriği arasında uyumsuzluk bulunduğunu savunan Saral, bunun toplumda soru işaretleri oluşturduğunu ileri sürdü.

“Halk nezdinde tepki oluşuyor” vurgusu

Başdanışman Saral, Gülben Ergen’in geçmişteki açıklamaları ve yaklaşımlarının “Ailem” projesiyle örtüşmediğini iddia ederek, bu durumun kamuoyunda tepkiye neden olduğunu belirtti. Saral, aile kavramının toplumun en hassas değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

“Popülerlik yeterli bir ölçüt değil”

Açıklamasında aile temalı projelerde yer alacak kişilerin örnek bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getiren Saral, popülerliğin ya da ekran başarısının aile müessesesini temsil etmek için yeterli kriter olamayacağını söyledi. Saral, toplumun bu tür projelerde samimiyet, değer bağlılığı ve toplumsal sorumluluk beklentisi içinde olduğunu kaydetti.

“Ailem” projesinin amacı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ailem” dizisi, okul ile aile arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında velilere yönelik 27 bölümden oluşan bir dizi çekildi. “Velivizyon” başlığı altında yürütülen çalışmayla, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlanması, velilerin bilinçlendirilmesi ve okul-aile iş birliğinin artırılması amaçlanıyor. Programla, öğretmenlerin yükünün hafifletilmesi ve velilerin eğitim sürecine daha etkin katılımının sağlanması da hedefler arasında yer alıyor.