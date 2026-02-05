Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, ülkede ve dünyada en sık karşılaşılan siber suçlar arasında kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri, fidye yazılımları, kredi kartı ve bankacılık dolandırıcılığı, veri ihlalleri, zararlı yazılımlar, kripto para dolandırıcılıkları, hesap ele geçirme, siber casusluk, çocuklara yönelik siber suçlar, itibar suikastı, şantaj ve bilgi kirliliğinin yer aldığı belirtildi.

Dolandırıcıların sahte e-posta, SMS, telefon aramaları ve deepfake teknolojileriyle mağdurları kandırdığı ifade edilirken, özellikle maddi kazanç vaadiyle yönlendirilen gençlerin banka ve ödeme hesaplarını başkalarına kullandırmalarının, çoğu zaman farkında olmadan ağır ceza soruşturmalarına dahil olmalarına yol açtığı vurgulandı.

Bu sorulara 'evet' cevabı vermeyin

Açıklamada, kişilerin kendi adlarına açılmış banka hesaplarını, elektronik ödeme kuruluşu hesaplarını ya da kripto varlık hesaplarını yasal olmayan amaçlarla kullanılacağını bilerek ya da bilmeden başkalarına kullandırmalarının suç teşkil ettiği vurgulandı.

IBAN bilgisinin paylaşılması ile banka kartı veya mobil bankacılık bilgilerinin kullandırılmasının da bu kapsamda değerlendirildiği belirtilirken, dolandırıcıların “hesabım blokeli”, “sadece 1-2 gün kullanılacak”, “hesap senin ama sorumluluk bende”, “yaptığım iş yasal”, “yakalanan olmadı” gibi ifadelerle hesap temin etmeye çalıştıkları kaydedildi.

Deep fake videoları kullanılıyor

Bu hesaplar üzerinden internette sahte ürün satışı, kripto para ve yatırım dolandırıcılığı, sosyal medya ile WhatsApp üzerinden “acil para” ve “ödül kazandınız” senaryoları, yasa dışı bahis ve kara para aklama, sahte iş ve evden çalışma ilanları, faizsiz kredi ve evlilik kredisi görünümlü dolandırıcılıklar ile şantaj suçlarının işlendiği aktarıldı. Özellikle sahte yatırım ilanlarında, ünlü isimler ve büyük firmalara aitmiş izlenimi veren deepfake videoların kullanıldığına dikkat çekildi.

Başsavcılıktan uyarı

Başsavcılık, dolandırıcılık vakalarında mağdurdan çıkan paranın çoğu zaman hesabını kullandıran kişilerin hesaplarına aktarıldığını, şikâyet durumunda ise ilk şüphelinin doğrudan hesap sahibi olduğunu vurguladı. Bu kişilerin “para katırı” olarak adlandırıldığı ve ceza soruşturmalarında en ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hesaplarını suçta kullandırmış kişilerin banka hesapları ile GSM hatlarını derhal kendi kontrollerine almaları, yazışma ve ekran görüntülerini saklamaları, durumu aileleriyle paylaşmaları ve adli mercilere bildirimde bulunmaları gerektiği ifade edilerek, vatandaşlardan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları istendi.