Küçükçekmece’de genç üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada, şüpheli Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Koç’un “Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Hürriyetten yoksun bırakma ve şantaj suçlamaları

İddianamede Cemil Koç hakkında, Tokyaz’a yönelik “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “şantaj” suçlarından da 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, olayın planlı şekilde işlendiğine ve maktule yönelik eziyet niteliği taşıdığına dikkat çekti.

İstanbul Küçükçekmece’de yaşanan vahşi olay, Türkiye gündemine oturmuştu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüş; genç kadının cansız bedeni bir bavulun içine konularak yol kenarına bırakılmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Koç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dava süreci yakından takip edilecek

Kabul edilen iddianamenin ardından Cemil Koç, önümüzdeki duruşmalarda ağır suçlamalarla hakim karşısına çıkacak. Kamuoyunun yakından izlediği davada, genç kadının ailesi adaletin sağlanmasını bekliyor.