Son dönemde Can Holding, Ciner Holding, İstanbul Altın Rafinerisi, Kapalıçarşı ve yasadışı bahis operasyonları gibi çok sayıda operasyona tanık olan Türkiye, 24-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek FATF denetimi öncesi işi sıkı tuttuğunu gözler önüne serdi.

Ülkeye 1 Cent bile gelmez...



''Peşpeşe gelen karapara ve yasadışı bahis operasyonları, yaklaşan FATF(Karapara ile Mücadele Eylem Gücü) denetimi ile çok yakından ilgilidir'' diyen gazeteci Ali Çağatay, ''Baskılanmış kur, faiz indirimi dalgası yüzünden bir süre sonra Türkiye’ye sıcak para çekmeye yaramayacak, işlevsiz kalacaktır.

Bunun üzerine bir kez daha gri listeye girersek, Türkiye’ye 1 Cent bile döviz girmez, ülke finansman yokluğundan kavrulur.

Son operasyonlarla, FATF’e “karapara ile mücadele ediyoruz” mesajı verilmeye çalışılıyor.

Bu duyduğunuz sesler, “aman, bizi yeniden gri listeye almayın” çığlıklarıdır değerlendirmesinde bulundu.

İki kez gri listeye girmiştik...



Ali Çağatay'ın açıklamalarına paralel bir değerlendirme de MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak'dan geldi.

''FATF 24-28 Kasım haftasında V. Tur denetimler kapsamında Türkiye’de olacak'' diyen Dr. Ramazan Başak,

''Aylardır çok yoğun bir bilgi ve belge trafiği yaşanıyor. Savcılara ve MASAK’a verilmesi düşünülen geniş yetkiler de bu kapsamdadır.

İki defa Gri Listeye girmiş ve çok büyük bedeller ödemiş bir Ülke olarak, uygulamaya yönelik önemli bir rezerv koyarak, bu sefer, geçmiş hataların tekrarlanmadığı ve mümkün olduğu kadar proaktif hareket edildiği memnuniyetle gözlemlenmektedir'' hatırlatmasında bulunmuştu.

