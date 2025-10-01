Son Mühür- Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alınan Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi’nin “planlayıcılarından” olduğu iddiasıyla 28 Ocak’ta tutuklanmıştı. 248 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunan Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 ila 30 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Ünlü tanıklar mahkemede

Mahkeme heyetinin daha önce zorla getirme kararı verdiği ünlü oyuncular ikinci duruşmada hazır bulundu. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz’ün de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim tanık sıfatıyla ifade verdi.

“Barım bizi yönlendirmedi”

Tanık ifadelerinin ortak noktasında Ayşe Barım’ın hiçbir oyuncuyu Gezi Parkı’na yönlendirmediği vurgulandı.

Hümeyra Adak, “Ayşe apolitik bir insandır, baskı yapmaz” dedi.

Bergüzar Korel, eşiyle birlikte bireysel olarak gittiğini belirtti.

Ceyda Düvenci, Ankara’daki görüşmeye Yavuz Bingöl’ün davetiyle katıldığını söyledi.

Halit Ergenç, Gezi’de okuduğu bildiriyi kimin verdiğini hatırlamadığını aktardı.

Mehmet Günsür, setten çıkıp parka gittiğini söyledi.

Nejat İşler, katılımını “tesadüf” olarak nitelendirdi.

Rıza Kocaoğlu, evine yakın olduğu için gittiğini ifade etti.

Zafer Algöz ise üç kez hür iradesiyle gittiğini belirtti.

İhbarcının ifadesi tartışma yarattı

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan ihbarcı Sedat Gül, Barım’ı sadece sosyal medyadan ve haberlerden tanıdığını, bire bir hiç görmediğini söyledi. Avukatlar ise Gül’ün “resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” suçlarından sabıkalı olduğunu belirterek, müvekkillerinin haksız yere tutuklandığını savundu.

Savunmasında sık sık gözyaşlarına hakim olamayan Barım, “Neden hedef alındığımı bilmiyorum. Sağlık sorunlarımla tek başıma hücrede savaşıyorum. Ameliyat olmam gerekiyor. Yaşam hakkımı savunuyorum ve tutuksuz yargılanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Avukatlar tahliye talep etti

Barım’ın avukatları, müvekkillerinin sağlık sorunlarını ve tanıkların lehine beyanlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Dosyada sanık aleyhine somut bir delil bulunmadığını vurgulayan avukatlar, Barım’ın özgürlüğünden mahrum bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Savcı, mütalaasında Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşmada ara karara gidildi.

Ayşe Barım için tahliye kararı

Mahkeme heyeti, savcının tutukluluğun devamı yönündeki talebine rağmen Ayşe Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Karar duruşma salonunda bulunan Barım’ın yakınları ve destekçileri tarafından sevinçle karşılandı.