İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetimi ABD’nin ateşkes teklifini kabul etmedi. İran’ın, savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik kendi şartlarını içeren yanıtını ise arabulucu konumundaki Pakistan aracılığıyla ilettiği bildirildi.

ABD’nin ateşkes planına İran’dan olumsuz yanıt

Son günlerde artan diplomatik temaslar kapsamında ABD tarafından sunulan ateşkes önerisinin İran tarafından reddedildiği aktarıldı. İranlı yetkililerin, özellikle geçici ateşkes formüllerine mesafeli yaklaştığı ve bu tür teklifleri yeterli bulmadığı ifade ediliyor.

Tahran yönetiminin, tehditler ve askeri baskı altında müzakere sürecine girmeye sıcak bakmadığı da vurgulanıyor.

Şartlarını belirledi, Pakistan üzerinden iletti

İran’ın yalnızca ateşkesi reddetmekle kalmadığı, aynı zamanda kendi taleplerini içeren kapsamlı bir yanıt hazırladığı belirtiliyor. Bu yanıtın, taraflar arasında arabuluculuk yapan Pakistan aracılığıyla iletildiği ifade ediliyor.

Pakistan’ın son dönemde hem ABD hem de İran ile temas halinde olduğu ve taraflar arasında mesaj trafiğini yürüttüğü biliniyor.

İranlı yetkililerin, geçici ateşkes yerine kalıcı ve kapsamlı bir anlaşma istediği değerlendiriliyor. Tahran’ın şartları arasında saldırıların tamamen durdurulması, bölgedeki askeri baskının sona ermesi ve bazı stratejik taleplerin yer aldığı öne sürülüyor.

Ayrıca İran’ın, daha önce ABD tarafından sunulan bazı planları “gerçekçi olmayan” ve “aşırı” bulduğu da belirtilmişti.

