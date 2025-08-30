Son Mühür- İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanışman Tutan, Niyazi Güneri, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

10 parti yöneticisi hakkında siyasi partiler yasasına aykırılıktan dava açılırken dosyada adı geçen CHP'nin tutuklu PM üyesi Baki Aydöner'in de aralarında bulunduğu 12 isim hakkında ise aynı suçlamalardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda kongrelerde oylamaya hile karıştırma maddesini düzenleyen 112. Maddesine göre 10 şüpheli hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik ve Cemal Canpolat çekişmiş, 342 oy alan Çelik, 310 oy alan Canpolat’ı geride bırakmayı başarmıştı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kongrede Özgür Çelik lehine oy verilmesi için delegelere para teklif edildiğini öne süren bir dilekçeyle başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede söz konusu iddialara ilişkin bir ses kaydının olduğu CD’ye yönelik bilirkişi inceleme sonucuna da yer verildiği görüldü.

Ses kaydı Kılıçdaroğlu’na iletildi...

İddianamede Emirhan Akçadağ’ın ifadesinde,

Özgür Çelik’le Rıza Akpolat’ın yakın arkadaş olduğu ve Beşiktaş Belediyesi’nden Çelik’e ve arkadaşlarına kullanması için araçlar verildiği,

Özgür Çelik’e oy verilmesi için bazı delegelere 100.000 TL para teklif edildiği, para teklif edildiğine yönelik ses kaydının dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na iletildiği, Kaftancıoğlu’nun da bu ses kaydını Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiğini bildiğini söylediğine yer verildi.

Gıda kartları dağıtıldı...

Yine aynı iddianamede ifade veren Tolgahan Erdoğan’ın da Özgür Çelik’i desteklemeleri karşısında delegelere 15.000-20.000 TL’lik gıda kartları verildiğini, yine Çelik’i desteklemeleri için il delegesi olanların yakınlarının işe yerleştirildiğini iddiaları da yer aldı.

Kongre iptal davası ön incelemesi 21 Eylül’de...

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin açılan davada Tensip Zaptı (Duruşmaya hazırlık tutanağı) düzenleyerek İstanbul İl Seçim Kurulu’ndan İstanbul İl kongresine yönelik belgeleri istemiş, ön inceleme duruşmasının ise 21 Eylül’de yapılmasına karar vermişti.