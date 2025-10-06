Son Mühür- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Kurumun resmi internet adresinde yayımlanan bilgilere göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılan ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Sonuç belgeleri basılmayacak

ÖSYM, yerleştirme sonuç belgelerinin basılmayacağını ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğini açıkladı. Tüm işlemler dijital ortamda yürütülecek.

Kayıt tarihleri belli oldu

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar için üniversite kayıtları 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 10-12 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

Adayların belirtilen tarihler içinde kayıtlarını tamamlamamaları durumunda haklarını kaybedecekleri uyarısı yapıldı.

Yerleştirme süreci tamamlandı

2025-YKS ek yerleştirme süreciyle birlikte, üniversite yerleştirme takviminin son aşaması da tamamlanmış oldu. ÖSYM yetkilileri, ek yerleştirme sürecinde tercih yapan adayların büyük bölümünün bir programa yerleştirildiğini belirtti.