Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine yönelik operasyonda yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Halk TV'nin haberine göre, gözaltına alınanlar arasında Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ile Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir'in de bulunduğu çok sayıda isim yer alıyor. Öte yandan, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 4 Haziran’da, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise 17 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Soruşturmada neler yaşandı?

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Mart ayından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli sayısı 330’a ulaştı. Kendini İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un danışmanı olarak tanıtan Emrah Bağdatlı ile iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, örgüt yöneticisi konumundaki şüphelilerden Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile bağlantılı toplam 94 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyeti Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 100 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirdi. Bu operasyonda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Mehmet Murat Çalık dahil 87 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerine 20 Mart’ta başlandı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta alınan ifadesinde yöneltilen sorulara “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddediyorum” şeklinde yanıt verdi.

İfade işlemleri tamamlanan İmamoğlu, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dahil 48 kişi tutuklanırken, 41 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekrem İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart tarihinde, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.