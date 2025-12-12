Son Mühür- 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşen Güllü’nün hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan adli süreç devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in yanı sıra Sultan Nur Ulu ve iki kişi daha gözaltına alındı.

Yakın dostu ve eski asistanı canlı yayında konuştu

SHOW TV’de yayınlanan “Bu Sabah” programına, Güllü’nün yakın dostu Çiğdem Turan ile eski asistanı Bedriye Karabulut konuk oldu. Programda, Güllü’nün özel yaşamına ve ailesiyle yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

“Güllü, tehdit altında olduğunu söylemişti”

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Çiğdem Turan, Güllü ile 42 yıllık bir dostlukları olduğunu belirterek, sanatçının vefatından kısa süre önce kendisine yardım istediğini söyledi. Turan, Güllü’nün bazı kişilerden endişe duyduğunu dile getirdiğini ve özellikle kızı Tuğyan ile yaşadığı sorunların zamanla derinleştiğini ifade etti.



Turan, aile içindeki tartışmaların temelinde para, özel ilişkiler ve arkadaş çevresinin etkili olduğunu öne sürdü. Güllü’nün sağlık sorunları nedeniyle fiziksel olarak da hassas bir dönemde olduğunu belirten Turan, sanatçının kavgalardan kaçınan bir yapıya sahip olduğunu aktardı.

“Annem intihar etmedi açıklaması dikkat çekiciydi”

Çiğdem Turan, Güllü’nün oğlu Tuğberk’in olay sabahı yaptığı “Annem intihar etmedi” yönündeki açıklamasının kendisini şaşırttığını ifade ederek, olayın henüz kamuoyuna yansımadığı bir zamanda bu açıklamanın yapılmasını sorguladı.

Eski asistandan dikkat çeken iddialar

Güllü’nün eski asistanı Bedriye Karabulut ise sanatçıyla 13 yıl birlikte çalıştığını ve çocuklarının büyüme sürecine yakından tanıklık ettiğini söyledi. Karabulut, Güllü’nün zaman zaman alkol aldığına şahit olduğunu ancak olay gecesine ait görüntülerde alkolden etkilenmiş bir halde olmadığını düşündüğünü belirtti.

Karabulut, Güllü ile kızı Tuğyan arasındaki tartışmaların zaman zaman fiziksel boyuta ulaştığını ve bu durumlarda araya girmek zorunda kaldığını da dile getirdi. Sanatçının ölüm haberinin ilk duyulduğu anlarda ise olayın gerçekliğine inanmakta zorlandığını ifade etti.

Soruşturma sürüyor

Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayın kesin nedeni, yürütülen adli ve teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.