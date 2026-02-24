Cumhurbaşkanlığı tarafından 24 Şubat 2026 tarihli ve 33178 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, Danıştay kararı ve ilanlar yer aldı.
YÖNETMELİKLER
- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
- İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
Danıştay Kararı
- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar
İLAN BÖLÜMÜ
a- Yargı İlânları
b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c- Çeşitli İlânlar
