Son Mühür- Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektöründeki denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Kurum, bu kapsamda uzun süredir tartışma konusu olan “süt karşılığı yem” uygulamasına yönelik incelemelerini derinleştirdi.

Süt karşılığı yem uygulamasına müdahale

Yapılan tespitlere göre, bazı süt sanayicileri, çiğ süt alımlarını üreticilerin yalnızca kendi sattıkları yemleri satın almaları şartına bağladı. Kurum, bu uygulamada yem-süt paritesinin gözetilmediğini ve ödemelerin üretici aleyhine geciktirildiğini belirledi. Süt, üreticiden düşük fiyatla alınırken, yem fiyatlarının piyasa değerinin üzerinde satıldığı ve uygulamanın gönüllülük esasına aykırı şekilde zorla yapıldığı da incelemelerle ortaya kondu.

39 firmaya soruşturma açıldı

İncelemeler sonucunda Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Yörsan, Teksüt, Panagro/Konya Şeker, Muratbey ve Tarım Kredi gibi önemli markaların aralarında bulunduğu 39 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Sanayicilere yeni yükümlülükler

Rekabet Kurulu, üreticilerin haklarının korunması için bazı yükümlülükler getirdi:

Üreticiler yem almaya zorlanamayacak.

Gönüllü yem almak isteyen üreticilere marka veya miktar dayatılmayacak.

“Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi”nde belirtilen vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak.

Bu kurallara uyulmaması durumunda, sanayicilere Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Ayrıca firmalar, üreticilere haklarını açıklayan bilgilendirme metnini ulaştırmakla yükümlü kılındı.

Amaç: Üreticinin pazarlık ücünü artırmak

Kurul, söz konusu düzenlemeyle süt üreticilerinin pazarlık gücünü güçlendirmeyi ve sektörde haksız uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Soruşturma kapsamındaki firmalar

Ak Gıda, Akpınar, Altınköy, Balıkesir Onur Süt, Balkan Süt, Biçenler Süt, Cebeci Süt, Danone, Gönenli, Güneşoğlu Süt, Güney Süt, Güneydoğu Süt, Gürsüt, İtimat Süt, Karagöl Süt, Kelebek Süt, Konsüt, Meysüt, Milk Academy, Muratbey, Mustafa Özlek Süt, Öz Göçerler Süt, Özışık Süt, Öztadım Süt, Özüçler Süt, Panagro Tarım/Konya Şeker, Pınar Süt, Rella Gıda, Rodos Süt, Sek Süt, Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi, Teksüt Süt, Torunoğlu Süt, Uğuray Süt, Yelken Gıda, Yörsan, Yörük Süt ve Yörükoğlu Süt.