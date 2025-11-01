Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlarda son iki haftada 31 ilde 56 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Operasyonlar 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlendi.

Örgüt içi iletişim ve finans bağlantıları ortaya çıktı

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları, örgüt içi haberleşmede ankesörlü telefonları kullandıkları, örgüte bağlı sözde yardım kuruluşlarına maddi destek sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Elde edilen deliller doğrultusunda, yakalanan şahıslar hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

“Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonların milletin birliği ve devletin bütünlüğü için yürütüldüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Operasyonlarda görev alan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.