Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kamuda hiyerarşiyi azaltacak yeni bir çalışma düzenine geçeceklerini açıkladı. Tugay, belediyede makam odalarının kaldırılacağını ve üst düzey yöneticilerin iki hafta içinde açık ofis sisteminde birlikte çalışmaya başlayacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı”nda konuştu. Tugay, kamuda hiyerarşik yapının azaltılması gerektiğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde açık ofis sistemine geçileceğini duyurdu.

“Makam odalarını kaldırıyoruz”

İzQ Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda belediye başkanları, yöneticiler ve bürokratlar bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve verimliliği artırmak amacıyla önemli bir adım atacaklarını açıkladı. Tugay, “Genel Sekreter, yardımcıları, daire başkanları ve şirket genel müdürlerinden oluşan yaklaşık 80 kişilik bir ekiple iki hafta içinde açık ofis sistemine geçiyoruz. Makam odalarını ve bireysel sekreterlikleri kaldırıyoruz. Herkes aynı salonda çalışacak, herkes kendi çayını, kahvesini kendisi alacak” dedi.

Yeni uygulamanın kurum içi dayanışmayı artıracağına inandığını vurgulayan Tugay, “Daha samimi, daha üretken bir çalışma ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu modelle çalışanların kuruma aidiyet duygusunun güçleneceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kamu yönetimi yenilenmeye ihtiyaç duyuyor”

Başkan Tugay, konuşmasında Türkiye’deki kamu yönetimi anlayışının yenilenmesi gerektiğine de dikkat çekti. Fazla bürokrasi ve katı hiyerarşik yapıların verimliliği azalttığını belirten Tugay, “Türkiye’nin bir devlet ve kamu yönetimi sorunu var. Karar alma süreçlerinde hiyerarşi arttıkça işleyiş yavaşlıyor. Bu düzenin gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Tugay, özel sektörün yenilikçi yönetim modellerine daha erken uyum sağladığını, kamunun ise bu konuda geri kaldığını dile getirerek, “Biz de yerel yönetimler olarak bu değişimi başlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Cesur insanlara ihtiyacımız var”

Liyakate dayalı yönetim anlayışının önemine dikkat çeken Başkan Tugay, kurum içi siyasetin kamu hizmetlerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Tugay, “Siyaset odaklı, liyakatsiz yapılanmalarla mücadele etmeliyiz. Şeffaflık, eşitlik ve inovasyon ilkelerini savunmaktan korkmamalıyız. Cesur insanlara ihtiyacımız var. Gölgesinden korkan siyasetçilerle beklediğimiz dönüşüm gerçekleşmez” dedi.

“Demokrasi için umut verici bir adım”

Tugay, çalıştayın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) koordinasyonunda ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle yürütülmesinin önemine değinerek, “Bu proje, sosyal demokrat belediyelerin çalışma yaşamında adalet ve eşitliği temel alan anlayışını güçlendiriyor. Yerel yönetimler, sendikalar, sivil toplum ve uluslararası kurumların aynı masa etrafında toplanması demokrasi adına umut verici bir gelişme” değerlendirmesinde bulundu.

SODEMSEN’den dayanışma ve sürdürülebilirli vurgusu

Çalıştayda konuşan SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, “Yerel yönetimlerde hak temelli bir anlayış ve demokratik kültür için bir aradayız. Burada yapılacak tartışmalar belediyelerimizin daha güçlü bir yönetişim yapısına ulaşmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyesi ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise sürdürülebilir yönetim anlayışının önemini vurguladı. Eşki, “Belediyelerin ekonomik ömrünü devam ettirebilmesi için doğru kararlar almak zorundayız. Bu da zaman zaman zor ama gerekli tercihler yapmayı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Hak temelli yönetişimden kurumsal inovasyona

Çalıştayda, “İş Hukukunun Temel Kavramları”, “İş Akdinden Doğan Hak ve Borçlar”, “Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yaklaşım”, “Kurumsal İnovasyon ve Yönetişim” gibi başlıklarda oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, yerel yönetimlerde insan odaklı ve yenilikçi bir kamu anlayışının güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.