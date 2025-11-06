Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 6 Kasım 2025 tarihinde Akdeniz açıklarında orta büyüklükte bir sarsıntı kaydedildi. Saat 11:46:47 (TSİ) itibarıyla meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin sığ derinlikte gerçekleşmesi, hissedilme şiddetini artırdı.

AFAD tarafından belirlenen verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü. Bu büyüklük, depremin genel olarak orta şiddette olduğu anlamına geliyor. Depremin merkez üssü olan konumu ise 34.47556 Kuzey enlemi ile 24.54222 Doğu boylamı olarak tespit edildi. Bu koordinatlar, sarsıntının Ege ve Akdeniz'in kesişim noktasına yakın bir alanda, deniz tabanında gerçekleştiğini gösteriyor.

Sarsıntının detayları: Büyüklük ve derinlik

Depremin ana parametreleri incelendiğinde, sarsıntının deniz yüzeyine oldukça yakın bir noktada, 6.67 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sığ depremler, enerji yayılımının yüzeye daha yakın olması nedeniyle, karada daha geniş bir alanda hissedilebilmekte ve bu durum, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayanlar için kısa süreli bir endişe yaratmaktadır.

Yetkililer, depremin ardından bölge genelinde herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı alınıp alınmadığını teyit etmek amacıyla derhal çalışmalara başladı.