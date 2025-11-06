Son Mühür - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yoğun ilgi gören “Yüzyılın Konut Projesi”nin başvuru takvimini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen projeye, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Vatandaşların sürece daha rahat katılım sağlayabilmesi için, önceki TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu projede de aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

81 ilde yapılacak

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” çerçevesinde, Türkiye’nin 81 ilinde toplam 500 bin konutun inşa edilmesi planlanıyor. Proje, dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olma imkânı sunmayı amaçlıyor. Yapılacak yeni konutlar, enerji tasarruflu, çevreye duyarlı ve depreme dayanıklı şekilde tasarlanacak.

Başvuru yoğunluğunu önlemek için, TC kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre farklı başvuru günleri belirlendi:

Başvuru sistemi, 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşların erişimine açılacak ve 19 Aralık 2025’e kadar sürecek.

Hangi ilçelere yapılacak

Projede en çok konutun inşa edileceği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıktı: İstanbul’da 100 bin konutun Asya ve Avrupa yakalarında farklı bölgelerde yükseleceği bildirildi.

Ankara’da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan, Pursaklar ve Polatlı başta olmak üzere 21 ilçede inşa edilecek.

İzmir’de 21 bin 20 konut, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Foça, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde yapılacak.

Bursa’da 17 bin 225 konut, Nilüfer, Mudanya, İnegöl, Gemlik ve Orhangazi gibi ilçelere dağılacak.

Konya’da ise 15 bin konut, 30’dan fazla ilçede hayata geçirilecek. Erişime açıldı 81 ilde planlanan konut sayıları ve ilçelere göre dağılım, TOKİ’nin resmî başvuru sayfasında erişime açıldı.