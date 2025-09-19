Son Mühür - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında çıkan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler gece boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin geniş bir alana yayılması üzerine mücadele aralıksız sürüyor.

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Akköprü Mahallesi Bozburun bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadele sürüyor.

Evler boşaltıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Yangının etkilediği Aliefendi Mahallesi’nde bazı evler tahliye edildi. Alevler ayrıca sera ve bahçelerde de zarar oluşturdu. Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yangınla mücadele için tüm kurum ve ekiplerin seferber edildiğini belirtti.

"Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."