Son Mühür- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evine ilişkin paylaşımı gerekçesiyle 2 Ekim’de tutuklanan yazar Ergün Poyraz, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Poyraz, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görmekteydi.

Paylaşım ve tutuklama süreci

1 Ekim’de sosyal medyada, Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafını alıntılayarak “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” notunu düşen Poyraz, ertesi gün kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmekle suçlanmış ve tutuklanmıştı.

"Amaç kamu zararı ve eleştiri"

Hastanede tedavi gören Poyraz duruşmaya katılamazken, avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, müvekkilinin kronik şeker hastası olduğunu ve doktorların “Ayaklarında kesilme riski var” uyarısında bulunduğunu belirtti.

İkinci duruşmada söz alan avukat Ramazan Tülü ise Poyraz’ın fotoğrafı paylaşan ilk kişi olmadığını, paylaşımın amacının kamu zararına dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Tülü, evin tapusunun Özlem Çerçioğlu’na değil, eşine ait olduğunu kaydetti. Avukat, siyasilerin eleştirilere açık olması gerektiğini vurgulayarak müvekkilinin tahliyesi ve beraatini talep etti.

Mahkeme kararı ve adli kontrol

Savcı, Poyraz’ın adli kontrolle tahliye edilmesini istedi. Mahkeme, suçun niteliği, mevcut deliller, tutukluluk süresi ve sağlık durumunu göz önünde bulundurarak Poyraz’ın yurtdışına çıkış yasağı koşuluyla adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Hakim, sağlık durumu nedeniyle “imza atma” şeklinde adli kontrol uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

Bir sonraki duruşma tarihi

Poyraz hakkında bir sonraki duruşma 25 Kasım’da görülecek.