Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Ajax’a deplasmanda konuk olacak. Maç, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak ve Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında doğrudan 36 takımlı lig aşamasına katılan Galatasaray, turnuvaya Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 mağlup olarak başladı. İstediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında evinde İngiliz devi Liverpool’u 1-0 yendi ve üçüncü karşılaşmada Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti.

Ajax ise Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç maçından puansız ayrıldı; Hollanda temsilcisi, ilk hafta sahasında İtalya ekibi Inter’e 2-0 yenildi, ardından Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya’ya 4-0 ve İngiltere’den Chelsea’ye 5-1 mağlup oldu.