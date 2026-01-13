Son Mühür- Milyonlarca emeklinin hayal kırıklığına uğradığı ortamda harekete geçen iktidar en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartmıştı.

Emekliler için beklentilerin uzağında kalan artışa Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'den de, ''Sefalet ücreti'' tanımlamasıyla bir anlamda destek geldi.

Bahçeli'nin en düşük emekli aylığı için Sefalet Ücreti tanımını kullanması gazeteci yazar Şamil Tayyar'ın da gündemindeydi.

16 milyonu aşkın emekli...



''MHP Lideri Devlet Bahçeli, meclis grup konuşmasının son bölümünü emeklilere ayırdı.

Emeklilerin hakları için gerekirse gövdelerini taşın altına koyacaklarını söyledi.

Aslında bu tepki sokağın sesidir.'' diyen Şamil Tayyar,

''16 milyonu aşkın emeklinin feryadı siyaseti sarıp sarmalıyor.

Daha önce ifade etmiştim, eskiden ekonomik krizler ortalama 2 yıl sürerdi, şimdi 4 yılı aştı, dolayısıyla yol açtığı tahribat geçmiş dönemlere göre çok daha ağır seyrediyor.

Dostlardan duyduğum kadarıyla, dün gece TGRT Haber’de anlattığım gibi 2027 yılı ‘bolluk ve bereket yılı’ olarak planlanıyor.

Bu yıl reel sektörü ayağa kaldıracak, krediye erişimi kolaylaştıracak adımlar gibi konut ve gençlik paketleri gibi iyileştirici uygulamalar birbirini izleyecek.

Ancak emekliler, dar ve sabit gelirliler için 2027 yılı başında devreye sokulması planlanan çalışmalarda seyyanen zam, maaş ve ücretlerde yüksek oranda artış olacak.

Küçük bir uyarım olsun.

Bu artış, yıllık verilere göre değil, son 5 yılın tahribatını onaracak şekilde planlanmalı, kapsamlı reformlarla kalıcı etki oluşturulmalıdır.'' hatırlatmasında bulundu.



Devlet Bahçeli ne demişti?



Partisinin grup toplantısında Devlet Bahçeli emekliler için,

"En düşük emekli maaşı alan ve sayıları yaklaşık 5 milyona yaklaşan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız."

"Onlar üzülürken biz de rahat olamayız."

"Onları sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımak zorundayız" mesajı verdi.

