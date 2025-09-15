Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Eylül 2025 tarihinde Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 10:39'da gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü, Çelikhan ilçesi olarak belirlenirken, sarsıntı çevre illerde ve yerleşim yerlerinde de hissedildi.

Depremin teknik detayları ve derinliği

AFAD verilerine göre, depremin enlemi 38.0925 N, boylamı ise 38.43278 E olarak kaydedildi. Bu teknik detaylar, sarsıntının tam olarak hangi coğrafi noktada gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Depremin derinliği ise 11.12 kilometre olarak açıklandı. Yerin nispeten sığ bir noktasında meydana gelen bu deprem, yüzeye yakın olması nedeniyle bölge halkı tarafından daha net hissedilmiş olabilir.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum veya hasar raporu henüz ulaşmadı.