Kahramanmaraşlı 25 yaşındaki Halil İbrahim Sarıaltun, Gümüşhane Üniversitesi’nde öğrenci olduğu dönemde arkadaşına banka kartı ve mobil bankacılık bilgilerini verdi. Ancak bu bilgileri kullanan arkadaşı dolandırıcılık yapınca Sarıaltun hakkında Antalya, Konya, Malatya, Batman, Ankara, Düzce ve İzmir’de 10 ayrı dava açıldı. Hakkında toplam 100 yıla kadar hapis cezası istendi.

İlk cezası kesinleşti

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2 bin TL adli para cezasına çarptırılan Sarıaltun’un kararı, Konya Bölge Adliyesi 8. Ceza Dairesi tarafından onandı. Aynı davada suçladığı arkadaşı U.P. ise beraat etti.

Bilirkişi raporunda baz sinyali detayı

Ankara’daki dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, paraların çekildiği ATM’lerde U.P.’nin telefonundan sinyal alındığı, Sarıaltun’un telefonunun ise o saatlerde Gaziantep’te baz verdiği belirlendi. Buna rağmen davalarda suçlu bulunanın Sarıaltun olduğunu söyleyen Avukat Kemal Yavuz, “Müvekkilimin hiçbir menfaati yok. Zararları da ailesi karşıladı. Buna rağmen cezalandırılıyor” dedi.

“Arkadaşına güvendi, mağdur oldu”

Avukat Yavuz, Türkiye’de benzer davaların çok sayıda bulunduğunu, sadece hesap sahiplerinin cezalandırılmasının büyük bir adaletsizlik yarattığını vurguladı. Sarıaltun’un ablası Hümeyra Sarıaltun ise, “Kardeşim arkadaşına güvendiği için ceza alıyor, asıl suçu işleyen kişi dışarıda. Bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz” diye konuştu.