Son Mühür - Amerikan medyasının yerel yetkililere dayandırdığı haberlere göre, patlama McEwen’de, Nashville’in yaklaşık 80 kilometre batısında bulunan Accurate Energetic Systems adlı askeri patlayıcı üretim tesisinde meydana geldi. Humphreys County Şerifi Chris Davis, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bazı kişilerin yaşamını yitirdiğini doğrulayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, kayıp kişilere ulaşmak için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını açıkladı. Patlamanın nedeni ise henüz tespit edilemedi.