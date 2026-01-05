Son Mühür- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentindeki konutuna saldırı düzenlendi.

Olayda evin camları kırılırken, polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı. Saldırı, bölgede uygulanan yoğun güvenlik önlemlerinin hemen ardından gerçekleşti.

Gizli Servis harekete geçti

Saldırının ardından ABD Gizli Servisi’ne bağlı ekipler, Vance’in East Walnut Hills semtinde bulunan evine sevk edildi.

Yetkililer, olay anında JD Vance’in ve ailesinin evde bulunmadığını açıkladı. Başkan Yardımcısı’nın saldırı sırasında nerede olduğu netlik kazanmazken, cuma günü Florida’da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Trump ile Florida’da görüşmüştü

JD Vance’in, saldırıdan kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump ile Florida’nın West Palm Beach kentindeki golf kulübünde bir araya geldiği öğrenildi.

Görüşmede Venezuela’ya yönelik planlanan operasyonlar ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya ilişkin olası hamlelerin ele alındığı bildirildi.

Operasyonu Mar-a-Lago’dan izlemedi

Vance’in, güvenlik gerekçesiyle operasyonu Mar-a-Lago’da diğer üst düzey yetkililerle birlikte takip etmediği ortaya çıktı.

Başkan Yardımcısı, süreci güvenli bir video konferans sistemi üzerinden izledi. Operasyonun tamamlanmasının ardından ise Cincinnati’ye döndüğü kaydedildi.

“Sürecin her aşamasına dahil oldu”

Vance’in ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı’nın operasyonun planlanması ve yürütülme sürecine derinlemesine dahil olduğu vurgulandı.

Ayrıca, artan güvenlik riskleri nedeniyle Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın Beyaz Saray dışında uzun süre birlikte bulunmalarının sınırlandırıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Yerel yayın kuruluşu WCPO’ya konuşan polis yetkilileri, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında henüz resmi bir suçlama yöneltilip yöneltilmediği açıklanmadı. Olay yerinde çok sayıda polis ve gizli servis görevlisinin görev yaptığı, evin bazı pencerelerinin kırıldığı görüldü.

Bölge zaten yüksek güvenlik altındaydı

Saldırının, Vance’in yaşadığı bölgede yılbaşı öncesinde başlatılan sıkı güvenlik önlemlerinin hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

Kent yetkilileri, 1 Ocak’tan pazar gününe kadar çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığını ve kontrol noktaları kurulduğunu açıkladı.

Yetkililer, sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlerken, bölge sakinlerine seyahatlerinde ek süre ayırmaları yönünde uyarılarda bulundu.