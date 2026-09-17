Merkez Hakem Kurulu, sezonun ilk büyük randevusu için saha içi yönetimini genç hakem Batuhan Kolak'a teslim etti. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbi öncesi, Riva'daki TFF VAR Merkezi'nde oturacak video hakem kadrosu için geri sayım sürüyor. Tansiyon yükseldi.

Ligde geride kalan 5 haftada topladığı 13 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. 7 puana sahip Trabzonspor ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibine ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Düdük sesi bekleniyor.

Trabzonspor Galatasaray maçında VAR hakemi kim oldu?

Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR hakemi henüz resmiyet kazanmadı; TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig maçlarının VAR kadrolarını teamül gereği müsabaka günü sabah saatlerinde duyuruyor. 19 Eylül Cumartesi sabahı Riva'dan gelecek resmi bültenle birlikte zorlu 90 dakikanın ekran başındaki ismi kesinleşecek.

Karşılaşma Detayı Açıklanan Bilgi Maç Tarihi ve Saati 19 Eylül 2026 Cumartesi, 20.00 Stadyum Papara Park (Trabzon) Orta Hakem Batuhan Kolak Yardımcı Hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil Dördüncü Hakem Gürcan Hasova VAR Hakemi Duyurusu 19 Eylül Cumartesi sabahı

Karadeniz'deki mücadelede orta hakem Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakemlik kulübesinde ise Gürcan Hasova hazır bulunacak. TFF yetkilileri, derbinin hassasiyeti sebebiyle VAR odasına kıdemli bir FIFA hakemi atamayı masada tutuyor. Gözler Riva'ya çevrildi.

Batuhan Kolak kimdir ve kaç yaşında?

Derbide düdük çalacak olan Batuhan Kolak, 25 Mart 1996 tarihinde doğdu ve 2026 yılı itibarıyla 30 yaşında Süper Lig seviyesinde maç yöneten TFF üst klasman hakemleri arasında yer alıyor.

Antalya bölgesi hakemi olarak basamakları hızla tırmanan Kolak, ligde gösterdiği kararlı kararlarla öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen kritik lig randevularında sergilediği sakin tutum, Merkez Hakem Kurulu'nun zorlu derbide kendisine güven duymasını sağladı. İki takım teknik heyeti de genç hakemin yönetim tarzını mercek altına aldı. Hata payı yok.