İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen ve 42 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin şu suçları işlediği belirlendi:

Bakanın yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:

"İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."