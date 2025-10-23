Geçmiş yıllarda belirlenen asgari ücret artışlarına bakıldığında, enflasyonun en önemli referans noktası olduğu görülüyor. Artış oranları genellikle enflasyonla paralel seyretmekle birlikte, bazı yıllarda 5-10 puan civarında üzerinde gerçekleşiyor. Bu yıl için Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak öngörülüyor ve bu oranın asgari ücret belirlenirken temel veri olması bekleniyor.

Enflasyon oranına göre yapılacak yüzde 28,5’lik zamda, brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olarak hesaplanıyor. Eğer zam oranı yüzde 30’a yükselirse, brüt ücret 33 bin 807 TL’ye, net ücret ise 28 bin 736 TL’ye çıkıyor. Yüzde 35’lik bir artış durumunda ise brüt ücret 35 bin 107 TL’ye, net ücret ise 29 bin 841 TL’ye ulaşıyor.

İlk ipucu geldi

Bir süredir asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Ayrıca, tüm maaşlarda asgari ücret tutarındaki kısımdan vergi kesintisi yapılmıyor. Hükümet, bu vergi muafiyetinin bütçeye etkisini karşılamak amacıyla kaynak ayırıyor. Bu yıl için bütçede, asgari ücret vergi istisnası nedeniyle çalışanların gelirlerine sağlanacak katkının 1 trilyon 92 milyar lira olması öngörüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, 2026 yılında vergi istisnası yoluyla tüm çalışanların gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı.

Bu rakam, 2025 yılı bütçesinde yaklaşık 853 milyar lira seviyesindeydi. Vergi istisnası desteği asgari ücrete bağlı olarak hesaplandığından, artış oranı da asgari ücrete paralel olarak tahmin ediliyor. Mevcut verilere göre, artış oranının yüzde 28 olduğu görülüyor. Ayrıca yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5 olması da, asgari ücret zammının bu oranlarda gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Yüzde 28'lik artış olur mu?