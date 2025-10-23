Son Mühür - Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişinin dikkati asgari ücret artışına yöneldi. Bu konuda çeşitli hesaplamalar yapılırken, enflasyon oranları en kritik veri olarak öne çıkıyor. Bu arada Hükümet, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ni TBMM’ye sundu. Bütçe teklifinde yer alan bir detay ise 2026 yılı asgari ücret zammı için önemli bir ipucu sağladı. Peki, bu oran ne kadar oldu? Hangi veri asgari ücretin belirlenmesinde etkili olacak? İşte Sabah Gazetesi’nin haberine göre milyonları ilgilendiren ayrıntılar.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen ve birçok ödeme ile borçlanmanın temelini oluşturan asgari ücret, her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanıyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi ve işveren temsilcileri ücret konusunda görüşmeler yaparken, hükümet temsilcileri de arabuluculuk görevini üstleniyor.
Asgari ücret tahminleri
Geçmiş yıllarda belirlenen asgari ücret artışlarına bakıldığında, enflasyonun en önemli referans noktası olduğu görülüyor. Artış oranları genellikle enflasyonla paralel seyretmekle birlikte, bazı yıllarda 5-10 puan civarında üzerinde gerçekleşiyor. Bu yıl için Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak öngörülüyor ve bu oranın asgari ücret belirlenirken temel veri olması bekleniyor.
Asgari ücret ne kadar olacak?
Enflasyon oranına göre yapılacak yüzde 28,5’lik zamda, brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olarak hesaplanıyor. Eğer zam oranı yüzde 30’a yükselirse, brüt ücret 33 bin 807 TL’ye, net ücret ise 28 bin 736 TL’ye çıkıyor. Yüzde 35’lik bir artış durumunda ise brüt ücret 35 bin 107 TL’ye, net ücret ise 29 bin 841 TL’ye ulaşıyor.
İlk ipucu geldi
Bir süredir asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Ayrıca, tüm maaşlarda asgari ücret tutarındaki kısımdan vergi kesintisi yapılmıyor. Hükümet, bu vergi muafiyetinin bütçeye etkisini karşılamak amacıyla kaynak ayırıyor. Bu yıl için bütçede, asgari ücret vergi istisnası nedeniyle çalışanların gelirlerine sağlanacak katkının 1 trilyon 92 milyar lira olması öngörüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, 2026 yılında vergi istisnası yoluyla tüm çalışanların gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı.
Bu rakam, 2025 yılı bütçesinde yaklaşık 853 milyar lira seviyesindeydi. Vergi istisnası desteği asgari ücrete bağlı olarak hesaplandığından, artış oranı da asgari ücrete paralel olarak tahmin ediliyor. Mevcut verilere göre, artış oranının yüzde 28 olduğu görülüyor. Ayrıca yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5 olması da, asgari ücret zammının bu oranlarda gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
Yüzde 28'lik artış olur mu?
Asgari ücreti komisyon belirliyor; ancak bütçedeki bu oran, artışın yüzde 28 civarında olabileceği yönünde bir tahmin oluşturdu. Elbette komisyon, bu oranı daha düşük ya da daha yüksek bir seviyede belirleyebilir. Geçen yıl hazırlanan bütçede de asgari ücret için vergi desteği artışı yer almıştı. 2025 yılı bütçesinde bu oran yüzde 25 olarak öngörülmüştü. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini yüzde 30 artırma kararı aldı ve böylece vergi istisnası desteğindeki artıştan 5 puan daha yüksek bir zam yapıldı.