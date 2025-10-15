İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda; Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun’da siber suçlara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, hesap hareketlerinde toplam 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen 61 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden “hediye çeki” ve “mobilya satışı” gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirdikleri ve ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

''Mücadeleye devam ediyoruz''

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda siber suçlarla mücadelede kararlılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik 'siber vatanımızda' kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz"