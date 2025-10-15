Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 15 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava tahminlerine göre, sıcaklıklar artarak mevsim normalleri seviyesine ulaşacak. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek. İstanbul’da aralıklı sağanak yağışla birlikte sıcaklık 19 derece, İzmir’de bulutlu hava ile 25 derece, Ankara’da ise parçalı bulutlu bir gökyüzüyle 18 derece olacak.
15 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Çanakkale – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İstanbul – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Kırklareli – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
- Afyonkarahisar – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
- Denizli – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
- İzmir – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
- Manisa – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
- Adana – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
- Antalya – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
- Hatay – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
- Isparta – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
- Ankara – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Çankırı – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Eskişehir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Konya – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
- Bolu – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- Düzce – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Sinop – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Zonguldak – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu
- Rize – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
- Samsun – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- Trabzon – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
- Erzurum – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
- Kars – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
- Malatya – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
- Van – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır – 23°C – Az bulutlu ve açık
- Gaziantep – 25°C – Az bulutlu ve açık
- Mardin – 22°C – Az bulutlu ve açık
- Siirt – 23°C – Az bulutlu ve açık
