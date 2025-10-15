Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 15 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava tahminlerine göre, sıcaklıklar artarak mevsim normalleri seviyesine ulaşacak. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek. İstanbul’da aralıklı sağanak yağışla birlikte sıcaklık 19 derece, İzmir’de bulutlu hava ile 25 derece, Ankara’da ise parçalı bulutlu bir gökyüzüyle 18 derece olacak.

15 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Çanakkale – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli – 23°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir – 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Manisa – 23°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya – 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay – 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta – 21°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çankırı – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Düzce – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Sinop – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu

Rize – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

Samsun – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kars – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Malatya – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Van – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 23°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep – 25°C – Az bulutlu ve açık

Mardin – 22°C – Az bulutlu ve açık

Siirt – 23°C – Az bulutlu ve açık