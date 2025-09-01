Son Mühür - Afganistan’ın doğusunda yer alan Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kunar vilayeti yerle bir oldu

Afganistan Enformasyon Bakanlığı yetkilisi, gece saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, en fazla etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu belirtti. Toprak kaymaları nedeniyle yolların ulaşıma kapandığını ifade eden yetkili, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle sürdürüldüğünü aktardı.

250'den fazla kişi öldü

Yetkili, ilk verilere göre depremde 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Ayrıca, can kaybının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde can kayıplarının yaşandığını doğruladı:

"Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır."

Tarihe geçen felaketlerden biri

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için tüm mevcut kaynaklar seferber edilecektir." ifadelerini kullandı. Yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi etkileyen en şiddetli sarsıntılardan biri olduğunu belirtti. Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Pakistan sınırına yakın Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde ve 6 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.