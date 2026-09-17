İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finansal piyasalara ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 246 hesap hakkında erişim engeli kararı alındı.

Soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımların tek tek incelendiği, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıların kararını etkileyebilecek içeriklerin denetlenmeye başladığı belirtildi.

Tek tek inceleniyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul’da sert hareketlerin yaşandığı ve finansal piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiği bir döneme girildiği aktarıldı.

Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili yapılan paylaşımların içeriklerinin incelendiği ve yatırımlara herhangi bir korku ve endişe uyandıracak ve yatırım kararlarını etkileyecek nitelikte içeriklere erişim engeli getirileceği aktarıldı. İçerik sahibi hesaplar hakkında ise işlem başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise spekülatif amaç taşıdığı tespit edilen içerikler paylaştığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirilmesine karar verildi. Hesap sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

