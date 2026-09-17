Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize ziyaretinde yaptığı bir konuşmada, önlerindeki seçim sürecini başarıyla atlatacaklarına dair verdiği mesaj, Ankara kulislerinde erken seçim iddialarını hareketlendirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu yoruma istinaden partinin ve ülkenin mevcut planlamasında bir erken seçimin bulunmadığını kesin bir dille vurgulasa da, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum'un Türkiye Basın Federasyonu buluşmasında dile getirdiği takvim senaryosu yeni bir tartışma başlattı.

MEHMET UÇUM'DAN 2028 SEÇİMLERİ İÇİN 16 NİSAN TARİHİ ÖNERİSİ

Gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Başdanışman Mehmet Uçum, oy verme işleminin olağan zamanından yaklaşık üç hafta öne çekilerek 16 Nisan 2028 gününde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Uçum, sandığın birkaç hafta öne çekilmesini hukuki ve siyasi açıdan bir "erken seçim" olarak tanımlamadıklarının altını çizdi. İktidar kanadından gelen bu çifte mesaj, siyasi arenada seçim takviminin nasıl şekilleneceğine dair merakı artırdı.

ANAYASAL ÇERÇEVEDE ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIK ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın mevcut maddelerine göre, görevdeki bir cumhurbaşkanının ikinci hizmet dönemi tamamlanmadan evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından seçimlerin yenilenmesi yönünde bir karar alınması halinde, görevdeki isme istisnai bir hak doğuyor. Mehmet Uçum bu hukuki detaya işaret ederek, parlamentodan böyle bir yenileme kararı çıkması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışa bir kez daha katılabileceğini ve bu senaryonun kendisi açısından "son kez adaylık" anlamına geleceğini ifade etti.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY ORANLARI VE SONUÇLARI

Hatırlanacağı üzere bir önceki cumhurbaşkanlığı oylama süreci yeterli çoğunluğun ilk aşamada sağlanamaması sebebiyle iki turda tamamlanabilmişti. 14 Mayıs 2023 tarihinde kurulan ilk sandıkta Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,5'ini toplarken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,9, Sinan Oğan yüzde 5,2 ve Muharrem İnce yüzde 0,4 oranında destek bulmuştu. Mevzuat gereği 28 Mayıs 2023 tarihinde gidilen ikinci turda ise Erdoğan destekçi oranını yüzde 52,2 seviyesine çıkararak makamını korurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,8 olarak kayıtlara geçmişti.