Son Mühür- Vali Işın, merkez ve çevredeki organize sanayi bölgelerinde yeni genişleme alanlarının oluşturulduğunu belirterek, üretim altyapısının güçlendiğini ancak insan kaynağında ciddi bir boşluk bulunduğunu söyledi. İstihdam ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle sanayicilerin alternatif çözümlere yöneldiği ifade edildi.

Çözüm yurt dışında aranıyor

İş gücü temininde yaşanan sıkıntılara somut örnekler veren Işın, bazı firmaların yurt dışından işçi getirdiğini kaydetti. Buna göre bir fabrikanın Hindistan’dan 210 işçi istihdam ettiği, başka işletmelerin de Hindistan ve Venezuela’dan çalışan temin ettiği bildirildi.

Mavi yaka tercih edilmiyor

Vali Işın, yerli iş gücünün mavi yakalı işlere yeterince ilgi göstermediğini dile getirdi. Açıklamasında, memuriyet ve büro işlerinin daha çok tercih edildiğini, bu durumun sanayideki eleman ihtiyacını karşılamayı zorlaştırdığını ifade etti. İhtiyaca uygun işçi bulunamaması nedeniyle firmaların dış kaynaklı istihdama yönelmek zorunda kaldığı aktarıldı.

“Kütahya’da 20 bin kişiye iş var”

Kentte ciddi bir istihdam talebi bulunduğunu vurgulayan Işın, sanayicilerin eleman arayışının sürdüğünü belirtti. “İş bulamıyorum diyen Kütahya’ya gelsin” çağrısını yineleyen Vali Işın, mevcut koşullarda yaklaşık 20 bin kişilik iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.