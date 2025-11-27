Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, farklı illerde gerçekleştirdiği konuşmalar sebebiyle açılan ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasını içeren davada kritik bir aşamaya geçildi. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye gelişmeleri bağlamında tahliye beklentisi olan Demirtaş için, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, sunduğu mütalaada siyasetçinin davaya konu olan suçtan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Dört ayrı ilden gelen suçlamalar tek dosyada toplanıyor

Selahattin Demirtaş aleyhine Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'de yaptığı konuşmalar üzerinden açılan dört ayrı dosyanın birleştirilmesi talebiyle açılan dava, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya fiziksel olarak iştirak etmezken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, yargılamaya esas teşkil eden önemli bir karar alarak, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalara dair açılan iki ayrı dava dosyasının birleştirilmesine hükmetti. Buna karşın, Ankara ve Mardin'deki ifadelere ilişkin dosyaların birleştirilmesi talebi mahkeme tarafından uygun görülmedi.

Savcı mütalaasını sundu: İstek cezalandırma yönünde

Mahkeme savcısı, birleştirilen dosyalar hakkında esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Selahattin Demirtaş'ın isnat edilen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle kanunlar çerçevesinde cezalandırılması talep edildi.

Duruşma ertelendi

Duruşmada ayrıca mahkeme hakimi, Demirtaş'ın avukatına, müvekkilinin bir sonraki celseye katılım göstermemesi durumunda 'susma hakkını kullandığının kabul edileceği' yönünde yasal bir ihtar yapılmasını kararlaştırdı. Demirtaş'ın avukatı ise savcılık mütalaasına karşı savunma hazırlayabilmek amacıyla mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi kabul ederek, davayı 6 Ocak tarihine erteledi.