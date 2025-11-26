Son Mühür- Yargı Paketi’nin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri, Kovid-19 dönemine ilişkin hükümlüleri ilgilendiren düzenleme olacak.

50-55 bin mahkumun yararlanması öngörülüyor

Pakette yer alan maddeyle birlikte, yaklaşık 50-55 bin hükümlünün kapsam dahilinde olması bekleniyor. Ayrıca halihazırda şartları tamamlayan mahkûmların da sisteme dahil edilmesiyle bu sayının daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Suç tarihi esas alınacak

Yeni düzenleme kapsamında, 31 Temmuz 2023’ten önce hükmü kesinleşenlere tanınan haklarda değişikliğe gidilecek. Bu kez, hüküm kesinleşme tarihi yerine suçun işlendiği tarih esas alınacak. Böylece 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenlerin, koşullu salıverme hükümlerinden faydalanması mümkün olacak.

Kovid dönemindeki uygulama yeniden gündemde

NTV’de yer alan bilgilere göre, Kovid-19 sürecinde şartlı salıverme ve denetimli serbestlik için ek 3 yıl avantajı sağlanmıştı. Ancak o dönemde yargılaması devam edenler bu düzenlemeden yararlanamamıştı. Bu durumun yarattığı adaletsizlik tartışmaları üzerine konu, Mayıs ayında yeniden gündeme gelmişti.

3 yıl erken denetimli serbestliğin yolu açılacak

Meclis sürecinde ek bir değişiklik yapılmaması hâlinde, hazırlanan taslak; 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen, ancak yargılaması süreç uzadığı için o dönemki düzenlemeden faydalanamayan kişiler için yeni bir imkan tanıyacak. Bu kapsamda söz konusu hükümlüler, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.